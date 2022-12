Resistenta bakterier i fläskkött

Det visar en granskning som Dagens Nyheter gjort tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt.

Kan leda till döden

"Är obehagligt"

Bönder kan bli riskgrupp

– Det är bara en tidsfråga innan svenska grisar får bakterien, och det finns ingen handlingsplan, säger Björn Bengtsson, veterinär på SVA, till tidningen.I testet inköptes 20 förpackningar med tyskt och 20 med danskt fläskkött i olika butiker i Stockholmsområdet.Resultatet blev att fyra av 20 danska fläskköttspaket innehöll resistenta MRSA-bakterier och ett av 20 tyska paket innehöll bakterierna.Grisar blir inte sjuka av MRSA och bakterien måste inte vara farlig för friska personer. Hos människor med nedsatt kondition kan den dock leda till blodförgiftning och i värsta fall döden.MRSA finns på huden och slemhinnorna och risken att smittas via maten anses liten. Resistenta bakterier är motståndskraftiga mot antibiotika men de dör vid upphettning precis som andra bakterier.– Det är osannolikt att man skulle smittas via köttet, men det är obehagligt att det finns resistenta bakterier i mat som man köper, säger Olov Aspevall, överläkare på Folkhälsomyndigheten, till DN.Sverige har strikta regler för djurhållning och införsel av levande grisar. Sjuka djur medicineras individuellt, medan många andra länder ger antibiotika till både friska och sjuka djur. Hittills har MRSA bara hittats i ett prov från svenska grisar och det var för några år sedan.I Danmark och Tyskland är MRSA desto vanligare hos grisar. I Danmark har ökningen varit explosions­artad. År 2009 fanns bakterien hos 13 procent av grisarna, några år ­senare, 2012, fanns den hos fler än tre av fyra grisar – 77 procent.Just nu pågår en ny screening av grisar i Sverige för att undersöka om de fortfarande är fria från MRSA.Om bakterien skulle få fäste i Sverige ser Björn Bengtsson stora extrakostnader för vården. Enligt hans beräkningar handlar det om åtta till elva miljoner kronor.I Danmark ses personer som arbetar med grisuppfödning som en riskgrupp och placeras i enkelrum och får genomgå flera tester.– Om vi fick in MRSA i Sverige skulle bönder, veterinärer, transportörer och deras familjer troligen komma att räknas som riskgrupp.