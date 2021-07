När det gäller behovet av produktutveckling och marknadsföring delar vi LRF Ydres uppfattning att det är viktigt. Genom Arlas storlek och styrka har vi lyckats bygga upp en produktutveckling i världsklass. Vi har också väldigt stark marknadsföring via våra varumärken, till exempel Bregott, Yoggi och Arla Ko.

Det saknas inte utmaningar! Konsumtionen av dryckesmjölk minskar kontinuerligt. På 1950-talet drack varje svensk över 200 liter mjölk per år, siffran är nu nere under 80 liter. Under tiden har konsumtionen av ost och andra mejeriprodukter ökat. Vi går från att dricka mjölk till att ”äta mjölk”.