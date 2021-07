Renar avgör var trädgränsen går

Andra faktorer, såsom betande renar och insektsangrepp påverkar trädens utbredning mer än en högre temperatur. Det visar en ny studie från Torneträskområdet.



Många klimatmodeller räknar med att fjällskog kommer att expandera kraftigt norrut de närmsta hundra åren på grund av högre temperaturer.

Men den nya studien visar att trädgränsen kan gå upp eller ner eller stå stilla under samma klimatperiod. Däremot kan ett varmare klimat ha en indirekt påverkan genom att det till exempel kan bli mer insekter som kan skada träden.



Att just renbetet styrt trädgränsen mer än temperaturen har forskarna kunnat se eftersom trädgränsen avancerade som mest uppåt under den kalla perioden i slutet på 60-talet och under 70-talet. Det var en tid med färre renar.



En vetenskaplig artikel i ämnet publiceras i Journal of Biogeography, rapporterar Sveriges Radio.