Rekordvinst för Scan Hide

Scan blev delägare i Scan Hide efter att 2008 ha sålt dotterbolaget Kontrollhudar International AB till Scan Hide. Slakterijätten Danish Crown är huvudägare i bolaget som förutom Scan har en rad danska, tyska och svenska slakterier som delägare.



Just upptagandet av utländska andelsägare har varit ett vinnande koncept konstaterar Børsen. Scan Hide förädlade under förra året drygt en miljon färska hudar som sedan såldes vidare till internationella garveriföretag. Det innebär att produktionen vuxit med 25 procent.



Under räkenskapsåret 2009/10 ökade omsättningen från 257 till 450 miljoner danska kronor. Resultatet före skatt uppgick till 29 miljoner danska kronor, att jämföra med knappt 2 miljoner danska kronor för räkenskapsåret 2008/09.

Huvuddelen av vinsten delas ut till andelshavarna i företaget.ATL.nu