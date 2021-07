Rekordstor användning av växtskyddsmedel

Det skriver tidningen Ekologiskt lantbruk.

Förbrukningen av växtskyddsmedel under 2008 är den högsta sedan statstik började föras 1981.



För tio år sedan låg den årliga försäljningen omkring 4 miljoner doser, och några år i början av 1990-talet var den 3 miljoner doser.



Vid en jämförelse av användningen av växtskyddsmedel per brukat hektar är ökningen ännu större. Anledningen är att

åkerarealerna minskat med knappt 10 procent under perioden.



Tidningens genomgång visar att arealen av de ettåriga grödorna

som besprutas har gått ned med hela 30 procent sedan 1990.



Nästan alla växtskyddsmedel används i spannmål, oljeväxter, sockerbetor och potatis.



Mest ökade användningen av svampmedel (fungicider). Under 2008 ökade förbrukningen med mer än 50 procent jämfört med 2007.



