Rekordskörd för Agrokultura

För höstkorn ökade nettoavkastningen i Ukraina med 49 procent till 5,5 ton per hektar, jämfört med 2013 .

Lönsamma nivåer

Besparingar har nåtts

Skörden av raps visar på en ökning av nettoavkastningen med 17 procent till 3,4 ton per hektar, medan höstvetet ökade med 50 procent till 5,7 ton per hektar, enligt bolagets senaste skörderapport."Vädret i Ukraina har varit bra, med avkastningsnivåer högre än någonsin tidigare i bolagets historia. Dessa avkastningsnivåer är på den nivå som krävs för att göra den ukrainska verksamheten lönsam", konstaterar Agrokultura.Skörden av höstvete i Ryssland slutade - trots värme och torka - med en ökning av nettoavkastningen med 11 procent till 4,1 ton per hektar, medan de första resultaten för ryska vårkorn talar för en avkastning som väsentligt överstiger 2013 års nivåer.– Vi är glada över att kunna bekräfta att avkastningen för de höstsådda grödorna ligger på rekordnivåer. Det har berott delvis på det utmärkta vädret men också på förbättrade processer, styrning, budgetering samt operativ och organisatorisk erfarenhet, säger vd Stephen Pickup i en kommentar.Därtill konstaterar bolaget att tidigare aviserade kostnadsbesparingar på 150 miljoner kronor, i förhållande till 2012 års kostnader, har uppnåtts och i vissa fall överträffats.