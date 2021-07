Rekordskörd av sockerbetor

Den senaste inventeringen som Nordic Sugar har gjort visar att den genomsnittliga sockerskörden blir den högsta genom tiderna och hamnar på över 10 ton socker per hektar. Drygt hälften av betorna är levererade.

- Om allting går som det som det ska blir det rekord, säger Ola Cristiansson, chef för Nordic Sugars Agricenter Sverige.

2007 och 2008 var polsockerskörden 9,3 ton per hektar. Den högsta noterade skörden var 1990 då den var uppe i 9,45 ton per hektar. Men i år räknar Ola Cristiansson alltså med att skörden blir ännu högre.



- Det blir den bästa genom tiderna vilket är positivt för bägge parter. Både för odlare och Nordic Sugar, säger Ola Cristiansson.



Den höga skörden beror bland annat på bra väderförhållanden, ett tidigare sådatum än normalt och en god etablering. Upptagningsförhållandena har generellt sett varit bra och ökningen av antalet ton betor och socker per hektar har skett över hela odlingsarealen.

- Tendensen är att skörden är lika mycket högre i alla områden räknat i ton.



Den höga skörden innebär att årets kampanj blir något längre än planerat. I dagsläget bedömer Nordic Sugar att den pågår till mitten av januari, det vill säga 3-5 dagar längre än planerat.

De sista veckorna har det kommit rapporter om försämring i såväl renhet som sockerhalt på grund av regn. Men halterna ligger fortfarande på en bra nivå.



Lönsamheten är mycket god i betodlingen för tillfället. Täckningsbidrag 2, då man räknat med kostnader för arbete, maskiner och ränta, är bra mycket bättre än för andra grödor, enligt Ola Cristiansson.

- Om vi tar schablonsiffror så pratar vi om 7 000-8 000 kronor bättre än alternativgrödorna. Och det är exklusive den jätteskörd vi har i år. Lägger man till den skörden vi har i år kommer differensen att bli ännu större, säger han.



Betarealen i Sverige följer kvotmängden och har legat relativt stabilt på omkring 40 000 hektar de sista fyra åren. För tio år sedan var den nästan 20 000 hektar större. Den ökade i och med EU-inträdet och har därefter sjunkit tillbaka. Tove Nilsson