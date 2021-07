Rekordskador men färre barkborrar föddes under 2019

Den rekordvarma sommaren 2018 utlöste det största granbarkborreutbrottet i Sverige och nya siffror från SLU visar att det under 2018 dödades tre till fyra miljoner kubikmeter granskog i Götland och Svealand. Under 2019 fördubblades skadorna men en ny undersökning visar att granbarkborrens förökningsframgång sjönk kraftigt under 2019 i jämförelse med under 2018.