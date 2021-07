Rekordsiffror i Skogsbarometern

Under augusti och september intervjuades 750 skogsägare om sin syn på marknaden och om sina förväntningar på konjunkturen. 66 procent ansåg att lönsamheten i skogsbruket är tillfredställande eller mycket god. Så bra har det aldrig någonsin sett ut i Skogsbarometern, enligt Gabriel Mörner på LRF Konsult.



Bakgrunden är att fastighetspriserna är höga och priserna på skogsråvara goda.



En av dem som haft fullt upp under hösten är skogsägaren Janeric Bergerstam i Oskarshamns kommun i Småland. Han följer priserna noga och när det nu har varit bra priser har han passat på att göra affär.



Men sedan Skogsbarometerns intervjuer i slutet av sommaren har det kommit signaler från sågverken om att efterfrågan sjunker.



Gabriel Mörner tycker dock att det är för tidigt att säga att vi är på väg in i en nedgång. Det kan vara en tillfällig dipp.

Janeric Bergerstam spår att vi får se en prisnedgång efter nyår. Han var tidigare också sågverksägare och förmodar att sågverken har köpt på sig virke så att det nu räcker fram till sommarsemestern men att det sedan behövs ny råvara. Då tror han priserna stiger igen.



Andelen skogsägare i Skogsbarometern som tror på förbättring de närmaste tre åren har minskat något från 39 till 35 procent medan 55 procent tror på oförändrad lönsamhet i skogsbruket på sikt. Det finns anledning att lita på dem.

- Om man ser de senaste tio åren så har skogsägarna varit duktiga på att "gissa", säger Gabriel Mörner. Birgitta Sennerdal