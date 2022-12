Rörelseresultatet uppgår till 331 miljoner kronor, att jämföra med 313 miljoner kronor samma period förra året.

Slutförda förvärv

Vinsten ökade från 277 till 315 miljoner kronor under kvartalet jämfört med samma period 2013.Totalt ökade volymerna med 6 procent under kvartalet.Vinsten per aktie ökade från 4,86 kronor till 5,36 kronor.Under kvartalet har förvärven av CSM Benelux NV i Belgien och Fanagra i Colombia slutförts.I början av september tillkännagav fettillverkaren att man ska bygga en produktionsanläggning för special- och semispecialoljor i Kina.