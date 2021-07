Rekordpriser på skogsfastigheter

Svenskarnas förbättrade ekonomi och massor av generationsskiften hjälper till att sätta snurr på marknaden för skogsfastigheter. I Götaland sprängde snittpriserna 500-kronorsvallen per skogskubikmeter under förra året och i Norrlands inland rusade priserna upp med nio procent. Det visar LRF Konsults statistik för helåret 2010.



- Den allmänna konjunkturuppgången har påverkat i allra högsta grad. Framför allt har vi sett kraftigt ökade virkespriser i södra Sverige och den prisutvecklingen steg uppåt genom hela landet, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare på LRF Konsult.



Det blir lättare att finansiera ett skogsköp genom avverkning om virkespriserna är höga. Samtidigt har räntan varit låg och det driver också priserna uppåt. Många generationsskiften gör att fler fastigheter än vanligt kommer ut på den öppna marknaden. Fler helt nya skogsägare har fått chansen att köpa.

- LRF Konsult har förmedlat 25 procent fler fastigheter 2010 jämfört med 2009. Vi har aldrig någonsin sålt så många jord- och skogsfastigheter, säger Carl-Johan Jürss.



Fortfarande görs ungefär 70 procent av köpen av folk som redan är jord- och skogsägare. Förr tittade många bara på avkastningen när de lade bud på en fastighet. Nu räknar fler med att det totala marknadsvärdet ökar om det går att få bättre vägar, logistik och arrondering på ett utökat innehav.

- Jakten påverkas. Jag kanske slipper den här jaktgrannen som jag inte tyckt om tidigare, säger Carl-Johan Jürss.



Snittpriset i landet ökade med cirka åtta procent till 395 kronor per skogskubikmeter 2010. Carl-Johan Jürss gissar att priserna fortsätter uppåt, men i en lugnare takt på grund av stigande ränta och sjunkande virkespriser. Tina Andersson