Rekordomsättning för Svenska Foder

Svenska Foder har ökat sin omsättning från 4,52 miljarder kronor 2013 till 4,7 miljarder kronor 2014. Företaget redovisar också ett resultat på 92 miljoner kronor.

– Svenska Foder har fortsatt fått förtroende från det svenska lantbruket att leverera foder, sälja insatsvaror och handla med spannmål under 2014. Det är vi mycket glada och stolta över. Det har gett en omsättningsökning och ytterligare ett år med bra resultat, konstaterar Johan Nordenblad, VD för Svenska Foder i en kommentar.En av framgångsfaktorerna menar Svenska Foder är den strategi med partnerskap och allianser med lokala aktörer ute i landet.- Partnerskap med Vallåkra Lantmannaaffär, Trollenäs Lantmannaaffär, Örkelljunga Lantmannaaffär, Fole Kvarn med flera är högst väsentligt för vår egen utveckling. Tillsammans med dessa drivna företag, finns vi tillgängliga i olika regioner, säger Claudio Pelsen som delar vd-posten med Nordenblad.Hanteringen av kvalitetsspannmål för export är en annan faktor som gett positivt utfall under året. Under fjolåret lastade Svenska Foder ett flertal stora spannmålsbåtar i egen regi, vilket gav en ökad produktivitet.