Rekordmånga nya företag i juli

Visma står bakom statistiken som hämtats från Bolagsverket.

Under juli 2015 registrerades totalt 3 715 nya företag i de fyra vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.Det är en ökning med 15,5 procent, jämfört med motsvarande månad 2014, då 3 216 nya företag registrerades.Normalt bildas det få företag under juli månad i Sverige. Men i landet som helhet har nyföretagandet under juli i år slagit alla tidigare julirekord, sedan statistiken började sammanställas 1994.Räknat från årsskiftet har nyföretagandet ökat med 2,7 procent, jämfört med 2014. 36 158 företag har registrerats hittills i år – mot 35 193 i fjol.I 17 av 21 län ökade nyföretagandet i juli. Mest ökade det i Blekinge med 69,2 procent. Största minskningen i juli hade Dalarna. Där backade det med 31,1 procent.Vi ser också stora ökningar storstadskommunerna. I Malmö och Stockholm steg nyföretagandet med hela 30,1 respektive 29,1 procent – och i Göteborg med 8,3 procent.Se hela sammanställningen här.