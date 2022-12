Rekordhögt pris på amerikansk gris

I USA konstateras att det amerikanska beståndet av grisar har minskat med 4,7 procent jämfört med samma tid förra året.

Rekordhögt

Anledningen är den fruktade grissjukdomen Pedv:s framfart i landet.Det låga utbudet av slaktgrisar på marknaden i kombination med god efterfrågan från både hemma- och exportmarknaden har inneburit rekordhöga avräkningspriser till amerikanska lantbrukare. Det skriver danska Landbrug & Fødevarer i sitt marknadsbrev.Lägre foderpriser har också påverkat intjäningen som är rekordhög för bönder som inte drabbats av Pedv.Under andra kvartalet låg intjäningen i genomsnitt på 70 dollar per gris, något som under sommaren kan stiga upp till 100 dollar per gris, motsvarande cirka 470 respektive 680 svenska kronor.