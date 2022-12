Rekordhög avkastning med hybridhöstkorn

Bengt Ekelund, Åstorp, är nöjd med sitt första år med hybridkornet Leoo.

Växtodlingsbonden Bengt Ekelund, från Åstorp i nordvästskåne, skördade sitt höstkorn lördagen 18 juli.

Fältet på totalt 8,5 hektar hade hybriden Leoo på 7 hektar och linjesorten Matros på 1,5 hektar. Därmed kan Bengt Ekelund jämföra de båda sorternas potential på hans styva jordar.

– Hybridsorten mognade tidigare än linjesorten men av praktiska skäl skördade jag allt på en gång. Därför blev vattenhalten i linjesorten 8-9 procent högre än i hybriden. Men med hänsyn tagen till detta bedömer jag att Leoo avkastade omkring 1 500 kilo mer per hektar än vad Matros gjorde, säger Bengt Ekelund.Med korrigering för vattenhalten uppskattar han att hybridhöstkornet gav omkring 9 800 kilo per hektar medan linjesorten avkastade runt 8 300 kilo per hektar.– En fantastisk skörd, jag är väldigt nöjd. Jag har aldrig haft över nio ton hektaret av korn innan.Rödsotsangrepp, som satt ner skörden av höstkorn på andra håll, har inte ställt till några problem hos Bengt. Han såg vissa angrepp i våras, men de har uppenbarligen inte påverkat skörden.Skördeutfallet bekräftas av ett försök som sortägaren Syngenta hade på Bengt Ekelunds fält. Preliminära siffror därifrån pekar på en hektarskörd på 12,5 ton för hybridhöstkornet.Ungefär så mycket mer ska en försöksruta avkasta i förhållande till det omgivande fältet.Förfrukten till höstkornet var två år med höstvete. Nu ska höstkornet följas av höstraps där etableringen görs med hjälp av Heva Subtiller och är planerad att ske mellan 5 och 10 augusti.– Plöjning och traditionell såbäddsberedning till höstraps är alldeles för osäkert på våra styva leror, säger Bengt Ekelund.Hybrishöstkornet har kommit för att stanna i växtföljden hos honom. I höst väljer han dock Wootan, som tillhör den senaste generationens höstkorn och anses ha ännu bättre avkastningsförmåga än Leoo.– Men den stora fördelen med höstkornet är att jag hinner förbereda sådden av höstraps på bästa möjliga sätt, säger Bengt Ekelund.