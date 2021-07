Rekorddyra kungsgranar gynnar rödgranen

Trots lågkonjunkturen är det goda tider hos Gunnars Granar i Degeberga.

- Svenska odlare har jättebra förhållanden just nu. De säljer allt de har utan problem. Även om kvaliteten inte är så bra så blir man av med det utan problem, säger Gunnar Göttner som driver företaget tillsammans med sin fru Bodil.



De har 120 hektar julgransodling och målet är att producera

20 000 rödgranar och 40 000 kungsgranar (nordman).

Trots att importen av julgranar till Sverige är mycket liten, så styr de danska priserna även de svenska. Och när de danska priserna fördubblats på sex år följer de svenska priserna med.

- Vi har nästan utsålt i Danmark. Produktionen har gått ned. Vi ligger i botten 2009 och 2010, säger Kaj Østergaard på Danska Julgransodlarföreningen.



Var priserna ligger i år får han inte säga, sedan föreningen blivit dömd i domstol för att försöka styra priserna. Men enligt Gunnar Göttner kostar en normal dansk kungsgran 210 svenska kronor, vilket är en höjning jämfört med förra året.

- Priserna går rakt upp fortfarande. En dansk gran kostar skjortan i dag, säger Gunnar Göttner.

I år har han höjt priset på rödgran med 10 kronor och priset på kungsgran med 25 kronor per gran. Plus 15 procent. Priset på rödgran ligger på 65 till 85 kronor. För en kungsgran tar Gunnar Göttner 235 kronor.



Till jul kommer en kungsgran att kosta mellan 400 och 500 kronor i större städer. Kungsgran har nu blivit så dyrt att familjer som helst vill ha kungsgran tros välja en billigare rödgran i stället. Och i lågkonjunkturen är sannolikt fler julgransköpare beredda att betala lite mindre för en gran som inte är helt perfekt, i stället för att lägga en stor summa för ett praktexemplar.

- Många av mina kunder har minskat sin kungsgransbeställning och ökat sin beställning av vanliga granar i stället, säger Gunnar Göttner, som sålt 25 procent mer rödgran i år.Torbjörn Esping