Rekordår för dansk foderjätte

Koncernen redovisar ett resultat före skatt på 550 miljoner danska kronor, vilket är 48 miljoner kronor mer än 2013.

Har nått målen

Räknar med tillväxt

Satsar i Sverige

– Vi har nått alla våra strukturella och finansiella mål. En god balans och en sund intjäning gör att vår finansiella position är riktigt bra, säger koncernchefen Christian Junker i en kommentar.Omsättningen sjönk något, från 25 miljarder kronor 2013 till 24 miljarder kronor förra året.Nedgången förklaras med fallande priser på företagets produkter.Koncernens egenkapital ökade under året från 2,8 miljarder kronor till 3,1 miljarder. Dess soliditet ligger på 30 procent.Danish Agros mål är att växa med 10 procent om året och företaget laddar för expansion i såväl Skandinavien och Tyskland som i Östersjöregionen.Danish Agro räknar i år med en omsättning på cirka 31 miljarder kronor och hoppas på ett resultat före skatt på 565 miljoner kronor.Som ATL tidigare berättat gick Danish Agros svenska dotterbolag Swedish Agro in som en ny aktör på Sverigemarknaden 2011.Företaget började med mineralgödsel och växtskyddsmedel.Förra våren gav sig Swedish Agro in på spannmålsmarknaden och nu satsar företaget på färdigfoder.