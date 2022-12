Rekord för norsk avverkning

Det är den högsta sedan 1980-talet, och drygt tre miljoner kubikmeter mer än bottenåret 2009, enligt statistik från Landbruksdirektoratet.

Mest i öst

Betalar sig bättre

Lägre nivåer

Östra Norge står för huvuddelen av avverkningen. Hedmark fylke, som gränsar till Värmland och Dalarna i Sverige står ensamt för 30 procent av avverkningen och Buskerud fylke i sydöstra Norge för 10 procent.En viktig orsak till den högre avverkningen är att sågtimmerpriserna har ökat sedan sensommaren 2013.Underskott på sågtimmer på norska marknaden samt en stor efterfrågan från andra länder, bland annat Sverige, har gjort att priserna ökat.Till Sverige var virkesexporten de första elva månaderna 2014 2,1 miljoner kubikmeter.De norska sågtimmerpriserna var i december 2014 456 norska kronor per kubikmeter för gran och 466 norska kronor per kubikmeter för tall.Jämfört med 2013 är det 47 kronor högre för gran och 40 kronor högre för tall.Priserna på massaved var i september 2014 237 norska kronor per kubikmeter för gran och 206 norska kronor per kubikmeter för tall.Även om massavedspriserna på både gran och tall ökade i december, ligger de fortsatt på lägre nivåer efter det förhållandevis kraftiga prisfallet våren 2013.Skogsägarnas bruttointäkt från avverkningen blev 3,43 miljarder norska kronor.