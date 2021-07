Rejäla prisökningar på virke

Priset på virke har stiger också under andra kvartalet i år. Jämfört med förra kvartalet har priset på sågtimmer stigit med tre procent. Och med hela 20 procent om man jämför med samma kvartal förra året. Då låg genomsnittspriset för landet på 418 kronor per kubikmeter mätt fast under bark. För andra kvartalet i år ligger priset på sågtimmer på 500 kronor per kubik.

Massavedspriserna har också ökat rejält. Jämfört med förra kvartalet har priserna hoppat upp med sju procent och jämfört med samma kvartal förra året har massavedpriset stigit med omkring tio procent.

Priserna på sågtimmer i norra, mellersta och södra Sverige ligger för andra kvartalet 2010 på 460, 477 respektive 500 kronor. Motsvarande priser på massaved låg på 293, 304 och 315 kronor kubiken.







Härje Rolfsson