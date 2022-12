Rejäl vinstökning för Vida

Sågverksoncernen redovisar ett rörelseresultatet på 235 miljoner kronor, att jämföra med 90 miljoner kronor 2013.

Ökade produktionen

Fortsatt positiv utveckling

Omsättning uppgick under året till 3,9 (3,5) miljarder kronor och resultat efter finansiella poster till 207 (60) miljoner kronor."Det förbättrade resultatet beror främst på en bättre marknad för sågade trävaror och en under året successiv försvagning av svenska kronan", skriver bolaget i delårarapporten.När det gäller Timber låg rörelseresultet på 201 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 66 miljoner föregåene år.Produktionen i koncernens sju sågverk uppgick till 1,3 (1,1) miljoner kubikmeter."Den förbättrade produktionen har främst skett genom ökad produktivitet, ökat sågutbyte och ytterligare specialisering", konstaterar bolaget.Koncernchefen Santhe Dahl räknar med att marknaden fortsätter att förbättras under året."Utbudet av råvara är på en hög och stabil nivå. Vi har en väl fungerande inköps- och säljorganisation i kombination med effektiva anläggningar varför vi ser positivt på 2015", skriver han.Även koncernens energiverksamhet uppvisar en positiv utveckling, med ett rörelseresultat om 7,8 (6,1) miljoner kronor.Marknaden för grot, våta bränslen och biprodukter från sågverken präglas av överutbud, vilket har lett till sjunkande priser.För bränslepellets råder en överproduktion, mycket beroende på den milda vintern.