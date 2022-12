Regnovädret slog hårt i Skåne

Han uppskattar att minst ett hundratal lantbrukare söder och norr om Malmö är drabbade, i stort sett alla på Söderslätt samt till viss del även lantbrukare i Lomma, Bjärred, Kävlinge och ut mot kusten mot Barsebäck.

Förödande för nysådd raps

– Jag har fått in väldigt många katastrofrapporter. Det är åkrar som är helt eller delvis översvämmade eller urspolade. Vilket inte är så konstigt med tanke på att det under kort tid föll 100-120 millimeter regn.Många i området odlar sockerbetor. Nils Yngvessons bedömning är att betorna klarar sig trots vattenmassan, bara det rinner undan någorlunda snabbt.– Om betorna inte helt har flutit i väg vill säga.– Annars är vattenmassan förödande för den nysådda rapsen. För potatisen är den inte heller bra, den drunknar och bli otjänlig, fortsätter Nils Yngvesson.Det var i söndags det häftiga regnovädret drog in över Skåne.