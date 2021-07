Regnet slår hårt i Italien

Toscana, Italien (ATL)

Värst är det för mjölkproducenterna, majssådden samt frukt- och grönsaksproduktionen. Men från regeringen kommer ingen hjälp till de drabbade bönderna.



Sällan har vädret varit så dåligt på den italienska senvåren som just i år. I tre veckor gjorde det inte annat än regnade, precis när foderväxterna skulle skördas, många frukter skulle pollineras, grönsaker mogna och fälten sås.





Flera floder svämmade över, och det blev även svårt att ta sig fram på vägarna. Dessutom fick många jordbruk skador på sina byggnader efter tromber. Värst drabbat är norra Italien, även om problemen finns även i södra delen av landet.De italienska jordbruks­organisationerna har begärt att regeringen deklarerar kristillstånd för att kunna ge extra bidrag, men hittills har inga signaler om ersättning för de drabbade lantbrukarna kommit. Enligt organisationerna är skadorna uppe i minst 100 miljoner euro, närmare en miljard svenska kronor.Exakta siffror är omöjliga att få fram, men eftersom hela den viktiga Poslätten och norra Italien är svårt drabbade, är det helt klart att de ekonomiska skadorna för jordbruket är enorma.- De som drabbats värst omedelbart är mjölkproducenterna, eftersom de inte kunnat skörda fodret, utan har varit tvungna att köpa. Priserna har gått upp med 30 procent de senaste veckorna, konstaterar Paola Santeramo från jordbruksorganisationen Cia.Hon är i ständig kontakt med drabbade lantbrukare, som berättar om hur de fortfarande inte kan komma ut på fälten med traktorerna. En stor del av majssådden kan gå förlorad, eftersom fälten skulle ha såtts i början av maj för att vara säkra på att majsplantorna är tillräckligt stora när den riktiga värmen sätter in.Även frukt- och grönsakssektorn har stora skador. I södra Italien har en stor del av körsbären gått förlorade, medan höstfrukten blivit utan den livsviktiga pollineringen. Jordgubbarna har på sina ställen regnat bort.I Toscana blir många utan äpplen i höst, och fruktproducenterna i regionen talar om att produktionen totalt kommer att bli ungefär hälften jämfört med förra året.- Problemet är att lantbrukarna redan har svårt att överleva ekonomiskt, även utan ihållande regn. För mjölkproducenterna innebär detta att de går back med sex cent på varje liter mjölk, förklarar Paola Santeramo.- Jordbrukarna jobbar just nu från det solen går upp till sent på natten för att försöka ta igen lite av det de förlorat, säger hon.Vädret har bättrat sig de senaste dagarna, men mer regn är att vänta i norra Italien under veckoslutet.Kristina Wallin