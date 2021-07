Regn drabbar Italien hårt

Nu kräver jordbruksorganisationerna att regeringen satsar på att förebygga framtida katastrofer.

Regnet har orsakat skador både i norra och södra Italien, men allra värst drabbat är slätten norr om floden Po, väster om Venedig. Där ligger stora delar av landet under vatten, och detta är ett av det italienska jordbrukets viktigaste centrum.

På sina håll låg bondgårdar en och en halv meter under vatten när det var som värst.





Boskap evakueras

Kristillstånd

Minst 100 000 kycklingar och höns har drunknat, boskapen har evakuerats och 10 000-tals hektar mark ligger fortfarande under vatten. Större delen av det magasinerade fodret är helt förlorat i de hårdast drabbade områdena.1000-tals kvadratmeter växthus har helt förstörts av regnet och den starka vinden. De alldeles nysådda fälten måste troligen sås om, vilket bara blir möjligt om det slutar regna under minst en vecka. Hela grönsaksproduktionen i de översvämmade områdena måste slängas, och fruktträden riskerar nu svåra svampsjukdomar.Jordbruksorganisationen Cia har sammanställt uppgifter från de drabbade kommunerna och civilförsvaret om skadorna för jordbruket. Det handlar om minst två miljarder svenska kronor, men antagligen är summan högre.- Den här gången är skadorna så stora att regeringen måste ge extra hjälp till jordbruket, konstaterar Domenico Mastrogiovanni på Cia.Regionen Veneto (från Venedig och västerut) har redan deklarerat kristillstånd, och enligt dess guvernör, före detta jordbruksministern Luca Zaia, är detta den värsta katastrofen under hela efterkrigstiden.Men både Cia och den andra stora jordbruksorganisationen Coldiretti hävdar att en stor del av skadorna kunnat undvikas, om regeringen och regionerna satsat på förebyggande arbete.Jordras och flodvågor- Problemet är att landsbygden övergivits allt mer av jordbrukarna, som såg till att bäckarna hölls rena från sly och skötte om skogarna uppe i bergen. I dag är större delen av territoriet, både i norra och södra Italien, helt utan underhåll, vilket leder till stora jordras och riktiga flodvågor när det regnar mycket, förklarar Domenico Mastrogiovanni.Kristina Wallin