Regeringens medicin mot mjölkkrisen

Det var under måndagens mjölkmöte i riksdagens miljö- och jordbruksutskott som Elisabeth Backteman kom med klarare besked.

Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, var med på mötet. Till lantbruk.com säger hon att det förts diskussioner med bankerna om hur de statliga kreditgarantierna till mjölkbönderna ska se ut. Klart är att riskbördan ska delas mellan staten och banken för att stötta mjölkbönderna.Elisabeth Backteman valde att svara ATL.nu via sin pressekreterare Ingela Nilsson.– Det rör sig om mjölkföretag som bedöms ha en överlevnadsförmåga vilket betyder att banken måste bevilja 50 % av lånet. Alla företag kommer inte att kunna få garanti.Konkurshot är också avgörande för vilka som ska få rätt till lånet.– Med så låga mjölkpriser som i dagsläget har den nationella politiken inte verktyg för att lösa det. Även om det känns fruktansvärt att svenska mjölkgårdar ligger under konkurshot. Det är på EU-nivå vi beslutar om marknadsreglerande åtgärder och krisåtgärder. EU:s statsstödsregelverk styr vilka stöd som vi nationellt får rikta till enskilda företag.Den nya given innebär ingen mirakelkur. Det handlar om lån och inte gåvor.– Vi är väl medvetna om att statliga kreditgarantierna inte är någon mirakelkur. Det är viktigt att komma ihåg att det är ett lån och att det måste finnas en återbetalningsförmåga. Vi bedömer att kreditgarantin kommer att få betydelse för företag som bedöms ha förmåga att rida ut krisen.Alla mjölkbönder kan inte få rätt till de nya lånen.– Det är främst mjölkföretag som har investerat ny- eller tillbyggnad i ökad mjölkproduktion från och med den första januari 2007. Producenter med minst 20 mjölkkoplatser. Lantbrukaren ansöker om statlig garanti och utökat lån hos sin bank.– Om allt går enligt plan kommer förordningen att träda ikraft i slutet av september. Garantin kan bli möjlig att söka från och med oktober, förutsatt att bankerna också har fått igång sin administration.