Regeringen tror på ökad tillväxt

Regeringen skriver upp tillväxtprognosen för i år och finansministern räknar med att inkomsterna från skatter ökar med 5 procent i år.

Statlig lånegaranti

Höjd skatt

Stöd till laddinfrastruktur

Mer till järnvägen

Vårändringsbudgeten innehåller reformer för åtta miljarder kronor som träder i kraft i år.Som tidigare aviserats satsas 430 miljoner kronor på skydd och skötsel av värdefull natur. Anslagen till kemikalieinspektionen ökar och en satsning på sanering av förorenade områden startar från nästa år.Det tidigare aviserade förslaget om statlig lånegaranti för små- och medelstora företag finns med i vårpropositionen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tidigare sagt att regeringen vill hindra att hårt satsande mjölkföretag med moderna stallar går omkull. Totalt är regeringen beredd att ge kreditgarantier på upp till 500 miljoner kronor, vilket är nytt.- Det är en väldigt tydlig signal på att regeringen förstår allvaret i situationen för mjölkbönderna, säger Palle Borgström, ordförande i LRF:s mjölkdelegation till ATL.Stödet till solceller stärks från och med 2016 med 50 miljoner årligen utöver vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2015. Det existerande stödet för metangasreducering ökar med 30 miljoner kronor per år 2016-2019.Vårändringsbudgeten innehåller även höjd skatt på bekämpningsmedel och naturgrus. Skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 till 34 kronor per kilo enligt förslaget.Medel läggs till lokala klimatinvesteringar för att minska utsläppen lokalt och regionalt, och inkluderar även stöd till laddinfrastruktur för elfordon.Regeringen sänker skatten för pensionärer och tar bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen. Ersättningen för viltskador över med 10 miljoner kronor. Och 6,9 miljoner kronor satsas på fler utbildningsplatser på SLU.Regeringen aviserar att de tänker ge Statskontoret i uppdrag att följa upp hur statliga myndigheters beslut om lokalisering påverkar service och tillgänglighet för medborgare och företag i hela landet. Statskonstoret ska lämna förslag till hur en bättre samordning kan ske. Enligt vårpropositionen är utgångspunkten att nya myndigheter i första hand bör lokaliseras utanför Stockholm.Regeringen föreslår att medlen till drift och underhåll i järnvägsinfrastrukturen ökas tillfälligt med 620 miljoner kronor 2015. Vårbudgeten innehöll även den höjda skatten på bensin och diesel. Samt höjningen av nuvarande lättnaderna från koldioxidskatten med 48 öre per liter.Regeringen skriver också att man påbörjat ett arbete för att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt som även omfattar utländska åkare.