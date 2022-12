Regeringen måste agera – nu

Ytterligare en undersökning bekräftar nu vilken oerhörd utmaning Sveriges mjölkbönder står inför. Nu är det dags för den sittande regeringen att visa krismedvetenhet. Det händer för lite. Det duger inte.

enkät visar att 45 procent av mjölkbönderna har övervägt att sluta. Vi vet att en mjölkbonde slutar varje dag.anordnade jag Mjölkens dag i riksdagen för att uppmärksamma deras situation. Nästan 100 bekymrade mjölkbönder och branschrepresentanter diskuterade möjliga lösningar.Vi talade både om åtgärder som kan betraktas som livsuppehållande och reformer som stärker mjölkböndernas långsiktiga konkurrenskraft.att landsbygdsministern skulle tillsätta en mjölkkriskommission, där bönder, branschföreträdare och politiker tillsammans skulle jobba fram ett åtgärdspaket.fram fem förslag på hur vi i Sverige kan förbättra mjölkböndernas situation. Ett av dem var det mycket uppmärksammade förslaget om att slopa beteskravet för kor som går i lösdriftsstallar.Sverige ska ha ambitiösa djurskyddslagar, därom är vi överens. Vi kristdemokrater vill se till att de också är ändamålsenliga. Den svenska djurskyddslagstiftningen tillkom 1988.Att då inte erkänna vare sig den utveckling som har skett i allas medvetande om djurens välbefinnande – eller det enorma steg framåt som lösdriftsstallarna innebär för djurens välmående, blir lite som att diskutera kommunikation utan att kännas vid mobiltelefoner och internet.är att regeringen snarast undersöker möjligheten att införa en betesersättning, likt den finska modellen eller en variant av den.Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht bjöd så småningom in till en mjölkkriskommission. Han kallade den för ett ”högnivåmöte”. Beklagligt dock att han uteslöt alliansen i ett läge där man kunde ha tyckt att mjölkbönder som lever med tunga ok hängande över sig hade varit värda breda politiska ansträngningar.regeringen en lånegaranti, det är bra. Men det räcker inte. Mer handlingskraft behövs. Sveriges självförsörjningsberedskap är nere på knappt 50 procent, vilket kan jämföras med Finlands 80 procent. Läget är ytterst allvarligt!Sveriges alla kommuner och landsting att se över hur de sköter sina offentliga upphandlingar. Det är orimligt att vi å ena sidan har en ambitiös miljö- och djurskyddslagstiftning, men å andra sidan upphandlar livsmedel som produceras under förhållanden som vi på hemmaplan inte ens betraktar som lagliga.tar krafttag nu – och jag menar omgående – så kommer den svenska mjölkbonden snart vara ett minne blott. Var det verkligen det vi ville?Magnus Oscarsson (KD),ledamot i miljö- och jordbruksutskottet