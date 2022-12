Regeringen föreslår höjd skatt på diesel

På fredagen meddelade finansminister Magdalena Andersson (S) vissa av skatteförslagen inför budgetpropositionen för 2016.

Gröna näringen kompenseras

Ökade skatteintäkter

Bland annat föreslår regeringen att energiskatten på bensin höjs med 44 öre per liter, samt att energiskatten på dieselbränsle höjs med 48 öre per liter.Även skatten på flytande biodrivmedel höjs i motsvarande utsträckning.I regeringens förslag ska de gröna näringarna kompenseras för dieselhöjningen genom att den nuvarande lättnaderna från koldioxidskatten utökas med 48 öre per liter.- Reduceringen på 90 öre tar vi inte bort, utan höjer till 1,38 kronor. Vi vet att näringen är väldigt hårt ansatt, och vi ger full kompensation på det här. Regeringen inser betydelsen av jordbruksnäringen och den betydelsen den har för Sverige, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till ATL.nu.Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringen föreslår också att energi- och koldioxidskattesatserna för bensin och dieselbränsle årligen ska beakta utvecklingen av BNP. Enligt regeringen är det viktigt att öka den styrande effekten av skatterna för att driva på omställningen till minskade växthusgasutsläpp.För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt - och hel befrielse från koldioxidskatt. Regeringen föreslår att befrielsen från energiskatt på etanol minskas ytterligare, något som är tänkt att träda i kraft den 1 december 2015.Förslagen är beräknade att öka skatteintäkterna med 4,14 miljarder kronor 2016. Ytterligare förändringar som föreslås är förändrat undantag från skatteplikt från el från förnybara källor. Regeringen vill begränsa dagens regler om skattefrihet för elektrisk kraft som producerats i vindkraftverk, till att i stället samordnas med regler som gäller för annan förnybar elproduktion. LÄS MER: Ingen skatt på handelsgödsel 2016. Besked från landsbygdsministern idag.