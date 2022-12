Reavinst lyfter Lantmännen

Reavinster från börsnoteringen av Scandi Standard och försäljningen av Lantmännens tyska och polska växtförädlings- och utsädesverksamhet bidrar till vinstlyftet, enligt bolaget.

Strategiska samarbeten

Vikande traktormarknad

Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet för årets första åtta månader till 437 (434) miljoner kronor.– Ett antal större bolagsaffärer har genomförts under sommaren och Lantmännen har påbörjat flera strategiska samarbeten bland annat inom växtförädling och utsäde. Detta är i linje med vår långsiktiga strategi, och har bidragit till att stärka Lantmännens finansiella ställning, säger Lantmännens vd Per Olof Nyman i en kommentar.Division Lantbruks resultat till och med andra tertialet uppgår till -11 (85) miljoner kronor. Raset förklaras av minskad försäljning av utsäde till följd av förra årets stora höstsådd och mindre areal vårsådd.Division Maskin redovisar ett resultat om 88 (129) miljoner kronor till följd av minskad efterfrågan på stora anläggningsmaskiner i Sverige och vikande traktormarknad i Skandinavien.- Både Lantmännen Maskin och Swecon arbetar intensivt med åtgärder för att motverka den minskade efterfrågan, bland annat genom effektiviseringar och ökade marknadsinsatser, säger Per Olof Nyman i delårsrapporten.Energidivisionens resultat landade på 28 miljoner, en rejäl uppryckning jämfört med föregående års förlust på 55 miljoner kronor.Lantmännen Agroetanols resultat är betydligt högre än föregående år. Det beror, enligt Lantmännen, på lägre avskrivningar i kombination med fortsatta produktionsförbättringar och högre resurseffektivitet.Division Livsmedels resultat till och med andra tertialet uppgår till 364 (351) miljoner kronor medan Lantmännen Fastigheters resultat ligger i nivå med fjolårets, 103 (99) miljoner kronor.