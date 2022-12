Reavinst lyfter Icas resultat

I resultatet ingår en reavinst från försäljningen av Kjell & Company på 440 miljoner kronor.

Satsar på EMV

Ekotillväxt

Väntar Norgebesked

Omsättningen uppgick till 26 185 (25 018) miljoner kronor och rörelseresultat exklusive engångsposter, till 831 (605) miljoner kronor."Samtliga segment visar förbättringar jämfört med föregående år, även om det främst är Ica Sverige som bidrar", skriver vd Per Strömberg i delårsrapporten.Per Strömberg skriver också att Ica ska stärka sitt EMV-erbjudande framöver samt "börja bygga en ledande position inom online", det vill säga försäljning via nätet.Bolaget ska även starta en egen försäkringsverksamhet i Sverige under 2015.Försäljningen i de svenska Ica-butikerna ökade med 4,0 procent under andra kvartalet, vilket är en högre tillväxttakt än dagligvarumarknaden som helhet.Framför allt är det snittköpen som ökar, drivet av en ökad försäljning av färskvaror, frukt och grönt och färdigmat, konstaterar Ica i delårsrapporten.Försäljningen av ekologiska varor steg kraftigt under perioden, med 62 procent.Andelen egna märkesvaror utgjorde 23,1 (21,2) procent av butiksförsäljningen under januari-juni 2014. Ökningen jämfört med i fjol förklaras främst av en högre andel EMV inom frukt och grönt.I Norge har sänkta kostnader bidragit till att minska förlusterna. Grundproblemet med svag försäljning kvarstår dock. Därför har ytterligare ett antal butiker stängts under kvartalet.I höst väntas den norska konkurrensmyndigheten lämna besked om Icas samarbete med Norgesgruppen kring inköp och logistik.Ett preliminärt besked från i februari pekar mot ett nej och Ica undersöker nu alternativa lösningar för Ica Norge.