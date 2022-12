Rätten att äga en principfråga

Under förra veckan höll LRF årets stämma, där man bland annat behandlade medlemmarnas motioner. De ger en indikator om åsikterna bland medlemmarna och vilka frågor som är de mest relevanta i deras vardag just nu.

Vad de anser är prioriterat för LRF att arbeta mer för i den bredare opinionen. Ett av de ämnen som ett flertal motioner avhandlade och som diskuterades länge på stämman var frågan om äganderätten för lantbrukare.fråga som egentligen består av flera frågor. Den svenska allemansrätten har funnits länge men visar allt fler tecken på att missbrukas. Allt från turistföretag till mer eller mindre permanenta bosättningar upprättar verksamhet på mark som tillhör andra utan att ge ersättning eller visa hänsyn.länsstyrelse vill allt oftare konfiskera mark från lantbrukare och andra markägare, för att ett naturreservat ska upprättas, för att bygga en ny väg rakt igenom åkern.Den ursprungliga ägaren har lite att sätta emot om det bedöms ligga i ”samhällets intresse” att övertagandet sker, och ersättningarna är inte sällan under all kritik. Strandskydd, inrättande av vattenskyddsområden och liknande förbud mot att bruka sin egen mark på vissa sätt är en tredje dimension.summerar dock till den viktiga frågan om lantbrukares äganderätt.Principen om att den som äger något har rätten till detta, och att kollektivet i form av samhället och staten inte har rätt att klampa in och ta för sig, konfiskera och sätta upp förbund.sades på stämman så är detta en viktig principfråga. I många odemokratiska länder är äganderätten av de mänskliga rättigheter som oftast kränks, korrumperade politiker roffar åt sig allt de vill ha och inga pålitliga domstolar finns för att hjälpa.skrivelser till stämman säger LRF:s styrelse att äganderätten hotas av att förståelsen för den minskar i samhället överlag. Det finns mycket som tyder på att det är en korrekt analys. I ett land som blir allt mer urbaniserat bor fler i hyres- eller bostadsrätt och har ingen egen erfarenhet av att äga mark.vägbyggen som något som enbart berör samhällsintresset och tänker inte på att någon annan kanske äger marken där man vill dra fram.av markägande, och således vår förståelse för det samma, blir mer avlägset för allt fler. När majoriteten inte uppfattar att de drabbas, att den här typen av utmaningar är deras problem, då blir det också svårare för lantbrukaren att driva sin sak.klokt att LRF nu satsar mer resurser på alltifrån information till juridisk rådgivning för den som får sin äganderätt kränkt, det här är en diskussion som kommer fortsätta och LRF:s roll som opinionsbildare för att sprida bredare förståelse för frågan kommer därmed bli allt viktigare.Hanna Marie Björklund är ATL:s ledarskribent under sommaren. Här kan du läsa mer om henne!