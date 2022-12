Rätt tant för jobbet

Det sägs att Europaparlamentet förändrar de politiker som sitter där, men ibland händer det omvända - att en politiker förändrar Europaparlamentet. Marit Paulsen är en sådan politiker.

Allt sedan folkomröstningen om EU-medlemskapet har hon varit en av de mest framträdande Svenska EU-politikerna och rönt både framgång och respekt i såväl Sverige som övriga delar av Europa. I frågor om djurens välfärd, djurskydd och antibiotikaanvändning har hon under lång tid varit den kanske mest framgångsrika politikern i hela Europa.kan vara stolta över, men framförallt något hela unionen bör vara tacksamma för. Överanvändningen av antibiotika riskerar att gå från ett stort problem till en enorm katastrof. Redan idag dör 25 000 människor årligen i EU till följd av antibiotikaresistens och kostnaderna för behandling av infektioner där medicinen inte fungerar överstiger 1.5 miljarder euro i EU.Arbetet med att minska antibiotikaanvändningen pågår för fullt i Europaparlamentet. För såväl Marit Paulsen som för mig har frågorna högsta prioritet.fyra tunga lagförslag som varit i fokus. Det första handlar om en övergripande djurhälsolag med respekt för såväl djur som folkhälsa i fokus. Den andra handlar om läkemedel i foder, där vi arbetar för att stoppa sjukdomsförebyggande inblandning av antibiotika i djurfodret.Den tredje gäller veterinärmediciner, där vi vill stoppa överutskrivningen av medicin från veterinärer och det fjärde rör hur vi ska få en stark kontroll av de nya reglerna. Att vi varit framgångsrika i vårt arbete det senaste året har historiska förklaringar. Såväl Marit Paulsen som tidigare Centerpartistiska jordbruksministern och EU-parlamentarikern Karl-Erik Olsson drev tidigt dessa frågor.om det svenska EU-medlemskapet fick Sverige ett undantag för vårt förbud mot antibiotika i foder och allt sedan EU-inträdet har Svenska politiker varit pådrivande i dessa frågor. Vi är många som drivit frågorna, men ingen har drivit frågorna med sådant engagemang och framgång som Marit Paulsen.Inför valet 2014 mötte hon återigen väljarna för att be om förnyat förtroende, denna gång under parollen "Rätt tant för jobbet". Efter valet har jag dagligen följt hennes arbete och haft förmånen att tillsammans med henne arbeta för att på Europeisk nivå hitta långsiktigt hållbara lösningar.nu väljer att avsluta sitt uppdrag är det min ambition att fortsätta driva det arbete som hon påbörjat. Det är en viktig, men långt ifrån enkel uppgift. Marit Paulsen förändrade såväl Europaparlamentet som EU-lagstiftningen och för detta är vi skyldiga henne respekt och tacksamhet. Få personer har så tydligt visat att de var helt rätt tant för jobbet.