Rätt bär ger nyttigaste juicen

Det visar Staffan Andersson i sitt doktorsarbete vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Han har undersökt hur halten av olika bioaktiva ämnen i havtornsbär och nypon varierar med sort, mognadsgrad och lagringsförhållanden.



Havtornsbär och nypon innehåller mycket höga halter av bland annat vitamin C, vitamin E och provitamin A.

Staffan Andersson som är hortonom har i sitt doktorsarbete vid SLU i Alnarp och Balsgård följt halterna av olika karotenoider och tokokromanoler under mognaden hos olika havtornssorter och rosarter.



De undersökta havtornssorterna och rosarterna visade stora skillnader för merparten av de undersökta ämnena. Halterna av karotenoider ökade generellt under mognaden, medan tokokromanolerna uppvisade mer oregelbundna och minskande trender.



- Det är viktigt för växtförädlarna att känna till att olika sorter innehåller olika mycket bioaktiva ämnen, säger Staffan Andersson. Även när livsmedelsindustrin utvecklar nya livsmedels- och hälsoprodukter är mina resultat till nytta.



Det är även viktigt att lagringstemperaturen hålls låg karotenoiderna bevaras bättre vid 4 grader C än vid 20 grader.





ATL.nu