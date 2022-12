Ras på Stockholmsbörsen

De ledande Europabörserna och Stockholmsbörsen föll med runt tre procent direkt när handeln startade på måndagsmorgonen.

Situationen i kinesiska ekonomin

När handeln inleddes stängde Shanghaibörsens kompositindex 8,5 procent lägre än i fredags, uppger TT. Vilket är den största nedgången sedan februari 2007.Både Tokyobörsen och börsen i Taiwan sjönk.Rasen påverkade också Nordsjöoljan och USA-oljan som föll med drygt en dollar per fat.– Allt hänger ju ihop framför allt med situationen i kinesisk ekonomi. Vi fick ytterligare tecken förra veckan på att den ekonomiska aktiviteten håller på att avta. Samtidigt har vi de här kraftiga nedgångarna på börserna som man inte riktigt verkar få bukt med. Alla de här åtgärderna man har satt in tidigare, de verkar inte hjälpa, säger SEB:s chefsstrateg Johan Javeus till TT.Enligt honom har Kinas börser varit övervärderade och oron hänger samman med att man från myndigheternas sida har svårt att få kontroll över det.I Asien har bedömare beskrivit det som panik.– Det börjar se ut som under den asiatiska finanskrisen i slutet av 1990-talet. Spekulanter säljer de tillgångar som verkar mest sårbara, säger Takako Masai, chefsanalytiker på Shinsei Bank i Tokyo, till Reuters enligt TT.