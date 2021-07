Rapspriset på toppnivå

På börsen i Paris passerade priserna 400 euro per ton och det aktuella marknadspriset låg hos Lantmännen på 365,10 kronor per deciton förra veckan.



För den nya skörden betalar Lantmännen 354,80 kronor per deciton för leverans under juli till oktober.



Torbjörn Iwarson på Handelsbanken spår en fortsatt prisuppgång. Bakgrunden är en stor efterfrågan på vegetabiliska oljor och sojamjöl i världens tillväxtländer. Malin Eborn