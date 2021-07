Rapspriserna stiger

För bara några veckor sedan pendlade priset kring 310 euro per ton (cirka 2,95 kronor per kilo). Även Lantmännens spotpriser har gått upp till omkring 3,15 kronor per kilo.



Enligt Svensk Raps drivs marknaden uppåt av att man inte sått om raps på stora arealer i Kanada, av stora utvintringsskador i Ukraina och av lägre hektarskördar i EU 27.



Det kommer inte att finnas tillräckligt med rapsfrö för att förse den europeiska marknaden under 2010/2011, skriver Svensk Raps vd Henrik Strindberg i en marknadsanalys.ATL.nu