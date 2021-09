Rapspris på rekordhöga nivåer

Rapssådden ökar i Europa

Även nästa års skörd renderar ett högt pris. Augustiterminen för 2022 ligger över 500 euro per ton. Exempel på svenska priser på årets skörd är 5 900-6 100 kronor per ton och nästa års skörd runt 4 800 kronor per ton.

SFO uppskattar att den svenska sådden av raps i höst når sin högsta nivå någonsin på omkring 125 000 hektar, 25 procent mer än förra året. Sådden av höstraps i Frankrike väntas öka med 15-20 procent till en nivå strax under femårssnittet. En stor ökning av rapssådden i Europa kan bromsas av svåra väderförhållanden och begränsningar i form av pressade växtföljder och skadegörartryck. Ukraina väntas öka sin rapssådd med cirka 2 procent till 1,03 miljoner hektar.