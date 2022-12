Rapspris föll efter Opec-beslut

I torsdags fattade Opec, en mellanstatlig organisation för tolv oljeexporterande länder, beslut om att oljeproduktionen inte ska reduceras just nu. Det fick priserna på råolja att falla till de lägsta nivåerna sedan september 2010. Det ledde också till stora börsfall i länderna kring Persiska viken, enligt TT.

Följer med oljan ned

Raps tappar mot palmoljan

Stora lager

Oljepriserna har koppling till priserna på oljeväxter via iblandningen av vegetabilisk olja i biodiesel. Faller oljepriserna kan de dra med sig priserna på stora oljeväxtprodukter som rapsolja och rapskaka. Den närmaste terminen för raps på Matif-börsen sjönk från över 343 euro per ton på onsdagen till under 337 euro per ton i fredags.Även terminer längre fram i tiden har sjunkit även om en viss återhämtning skedde under fredagen.Efter toppnivåerna 2011 och 2012 har börspriserna på raps har haft en nedåtgående trend som startade våren 2013. Sedan slutet på september har de dock visat en viss uppgång.Råoljepriset utgör en botten för priserna på de vegetabiliska oljorna och premien för de vegetabiliska oljorna varierar med oljeväxternas lagerstatus. Cirka 15 procent av de vegetabiliska oljorna som produceras i världen används till drivmedel eller förbränning i dag.Enligt Julian Conway McGill, ekonom vid den jordbruksekonomiska konsultbyrån LMC International i Oxford, har vegetabiliska oljor från raps, soja och solrosolja förlorat mycket av den premie som de har haft i förhållande till palmolja och råoljan.– I dag har de oljorna sjunkit ned till palmoljans nivå som hålls uppe av råoljepriset, sa han nyligen vid en konferens.Orsakerna är bland annat det minskade politiska stödet för iblandning av vegetabiliska oljor i biodrivmedel i EU och USA och att efterfrågan har minskat på grund av att biodieselmarknaden inte växer lika mycket längre. Dessutom har produktionen av oljefrö skjutit i höjden som ett svar på de politiska ambitioner som har rått i EU och USA under 00-talet.I det amerikanska jordbruksdepartementets senaste Wasde-rapport uppskattades säsongens utgående lager av oljefrö till 103 miljoner ton, vilket är 20 miljoner ton mer än 2013-2014 och 35 miljoner ton mer än 2012-2013.