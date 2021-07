Terminspriserna på rapsfrö på euronextbörsen i Paris har vandrat upp under vintermånaderna, men för drygt en vecka sedan tog den positiva prisutvecklingen ordentlig fart. Det har fått de fysiska priserna fritt Karlshamn att också sticka iväg upp till mycket höga nivåer. Exempelvis noterade BM Agri priser på 4 570 kronor per ton fritt levererat till Karlshamn för skörden 2020 under tisdagen.