Säsongens tuffa utmaningar för höstrapsen i Skåne är ett återkommande diskussionsämne under Rapsdagen som anordnades av Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare på Härslövs Boställe utanför Landskrona. Trots sådd under torra förhållanden såg många fält fina ut under hösten och tillväxten var inte för kraftig för att klara vinterpåfrestningar.

– Ändå ser man vinterskadade fält nästan överallt när man åker runt, säger Nils-Gustav Nilsson, ordförande i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.