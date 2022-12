Rapporter negativa för prisutvecklingen

Wasde-rapporten och FAO/AMIS rapport innehöll som väntat uppjusteringar av global produktion av spannmål och oljeväxter. Uppjusteringen av konsumtionen på grunda av det lägre priset, var mindre än produktionsökningen, därför att befolkningarna i EU och Kina är försiktigare på grund av den lägre ekonomiska tillväxten, som i sin tur åtminstone för EU delvis beror på den ökade geopolitiska risken.

Vändning uppåt

Odlingsväder

Vete

Märkligt

Accepterar de stiger Matif

Justerar upp

Justerar upp

Majs

Sojabönor

Måste stiga

Raps

Potatis

Gris

Mjölk

Socker

För EU har priserna på mjölk och griskött rasat i spåren av Rysslands importembargo, vilket gör att foderkonsumtionen hålls tillbaka.Rapporterna var solitt negativa för prisutvecklingen. I potatismarknaden kan dock en vändning uppåt ha inträffat efter en längre tids prisnedgång.Kronan försvagas mot euron idag, vilket är en fortsättning från i fredags. På två dagar har växelkursen mot euron gått från under 9.18 till 9.25. Nästa motstånd finns vid 9.40 kronor per euro.Den senaste 2-veckorprognosen med GFS-modellen för Europa visar återigen blötare väder över Spanien, Frankrike och Tyskland. Förra veckans prognos om torrt väder över Norden och Östeuropa har blivit ännu mer kompakt torr i den senaste prognosen.Prognoskartan för nederbörden i USA ser om något ännu torrare ut än förra veckan. Prognosen för Ryssland och Ukraina som var åt det blöta hållet förra veckan är nu återigen solitt torr.I Brasilien ser väderleksprognosen ut som förra veckan. Torkan i centrala Brasilien väntas avta. Regnen över norra Argentina har rört sig norrut och kommer att ge blötare väder över SP och MG, vilket bland annat sänker priset på socker och kaffe. Indiens monsun blir återigen lite mindre aktiv de kommande två veckorna.Australien väntas få väsentligt mindre nederbörd de kommande två veckorna. Den senaste tiden har det varit torrt i Australien, vilket bland annat fått USDA att justera ner estimatet för veteproduktionen (se nedan).Förra veckan noterade vi att såväl vetet som majsen brutit sina tekniska stöd och sedan rekylerat upp till stödet igen - en klassisk och mycket säker säljsignal. Matifs novembertermin har sedan dess fallit med 5 % och börjar närma sig bottennoteringar.När det gäller Matif, eller NYSE Euronext Paris kvarnvetekontrakt finns mer än fundamenta som kan påverka priset, men som ännu inte gjort det.Den här veckan kom information om att Senalias silo är full och tills vidare inte tar emot leveranser. Vi får väl anta att samma sak i praktiken gäller Socomac-silon. Samtidigt har det framkommit att det går att leverera vete på Matif-kontraktet med falltal 170, dvs ett fodervete. Du kan alltså inte som terminssäljare leverera in och du kan inte som terminsköpare ta leverans utan att ta vetet från silon.Som terminsköpare måste du ställa in dig på att ta leverans av fodervete (falltal 170) och ta vetet därifrån. Fodervete handlas i Frankrike till 130 - 140 euro per ton. Detta är antagligen en "rätt" prisnivå för Matifkontraktet. Det är något märkligt att skillnaden mellan LIFFE-kontraktet som är fodervete och Matif fortsätter att vidgas. Matifs novemberkontrakt har blivit dyrare i förhållande till det engelska fodervetekontraktet. Förra veckan var skillnaden 14.6 % och nu är den 15.4 %.Och det är märkligt att Matif-vetet inte fallit mer, eftersom det i realiteten just nu inte verkar vara ett kvarnvete. Matif i Paris har över ett par månader genom en rad korthuggna meddelanden och taffliga åtgärder förvandlat det till ett fodervetekontrakt. Antalet utestående kontrakt i novemberkontraktet på Matif motsvarar 7.5 miljoner ton.Utöver detta, finns en annan indikator på värdet av Matif-kontraktet (visavi andra veteterminskontrakt) och det är om importländer accepterar franskt kvarnvete, som kvarnvete.I onsdags gick Algeriets tender av stapeln. De har tidigare alltid köpt 70 % franskt vete.Av allt att döma, har Algeriet inte köpt franskt vete. Det är negativt för priset på franskt kvarnvete.På måndag tillkännages Saudiarabiens tender, där budgivningen gick in i torsdags.Man kan säga så här att om Algeriet och Saudiarabien accepterat franskt vete, så betyder det att Matif stiger. Om de inte gjort det, så borde Matif falla. Och detta är oberoende av om Matif verkligen visar sig vara ett fodervete, snarare än ett kvarnvete, alltså.Matifs novemberkontrakt fortsatte inledningsvis på veckan det prisfall som inleddes i slutet av augusti, men fann stöd strax under 170 euro och handlades i fredags upp till 172 vid stängning klockan 18:30.Chicagovetet (december) bröt det tekniska stödet på 542 cent under veckan, föll lite till och har sedan rekylerat upp mot stödet igen. Priset på 535.25 cent i fredags erbjuder ett säljtillfälle. Tekniskt stöd finns på lite drygt 400 cent.Sådden av höstvete har kommit igång i USA. Den 7 september var 3 % sått. Innan månaden är slut ska 33 % vara sått, om det sker i normal takt.Det kom flera rapporter i veckan som gick. I tisdags (9 september) publicerade det franska jordbruksdepartementet, FranceAgriMer en uppdatering av produktionsestimaten för landet. Skörden av majs höjdes till 16.37 mt från 15.44 mt (förra året 15.03). Soft wheat höjdes till 37.53 mt från 37.3 (36.87 förra året).Korn sänktes däremot ffrån 11.65 till 11.56 mt (10.32 förra året).I torsdags kom både USDA med sin Wasde och FAO/AMIS med sin septemberrapport. USDA justerar upp produktionen i EU-28 med 3 mt och i FSU med 2 mt. De justerar ner Australiens produktion med 0.5 mt (till att börja med) eftersom det är torrt där. Global produktion justeras upp till 720 mt, vilket är ett rekord.FAO/AMIS justerar upp global produktion med 10 mt.Precis som väntat justerar USDA upp foderefterfrågan eftersom priset är lägre. Men som väntat justeras inte konsumtionen upp lika mycket som produktionen, även om det är ett rekord vad gäller konsumtionen. Utgående lager justeras upp för EU-28 särskilt mycket.FAO/AMIS är inne på samma linje, utgående lager justeras upp med 8 mt.Det är väl uppenbart att detta är en rapport som är negativ för prisutvecklingen.Vi tror inte att botten är nådd för vetepriset och för Matif finns möjligheten att en fall-lucka i priset öppnar sig om eller när det blir tydligt att det egentligen handlar om fodervete och inte om kvarnvete.Decemberkontraktet CZ4, som erbjöd ett klassiskt tillfälle att gå kort för en vecka sedan, har fallit med 5 % sedan dess. 338 cent är inte någon teknisk nivå där en vändning kommer att ske. 300 cent är mer sannolikt som en sådan nivå.Crop condition låg oförändrat på höga 74 % good/excellent i måndags.USDA höjer som väntat produktionen för USA genom att yield justeras upp till 171.7 bu/acre.Detta ter sig fortfarande lågt i jämförelse med var privata estimat ligger. På global basis justeras dock produktionen ner i Kina och i Ryssland och Ukraina, eftersom det varit torrt där, vilket vi också kunnat se av nederbördskartorna tidigare. På global basis justeras ändå produktionen upp med 2 mt till rekordhöga 987.50 mt.Utgående lager väntas öka i USA, framförallt. På global basis ökar utgående lager med 2 mt till 189.91 mt. FAO/AMIS är ännu mer frimodiga och justerar upp utgående lager till 207 mt (+7 mt).USDA sänker priset vid "farm gate" till 320 till 380 cent. Detta är antagligen lite högt.DOE rapporterade i veckan som gick att etanolproduktionen i USA ökade med ytterligare 6000 fat till 927,000 fat per dag. Oljepriset föll ganska kraftigt i veckan som gick.Sojabönorna (SX4) fortsatte falla i veckan som gick, men det var sojamjölet som agerade sänke, medan sojaoljan steg.Sojamjölet bröt alltså det starka tekniska stödet vid 340 dollar per short ton i tisdags och föll sedan kraftigt, i synnerhet efter WASDE-rapporten i torsdags.I fredags skedde en viss konsolidering och det är möjligt att veckan börjar med en rekyl uppåt, mot utbrottsnivån vid 340 dollar. Om detta sker är det ett säljtillfälle, på samma sätt som rekylen uppåt i vete och majs var det förra veckan.När sojamjölet faller mer än sojabönorna måste sojaoljan stiga. Annars går inte ekvationen ihop. Detta är också vad som hände, men först i fredags.Sojaoljan bröt motståndet för den fallande pristrenden. Detta är en köpsignal för sojaoljan. Uppgången skedde dessutom på mycket högre omsättning i marknaden, vilket är ett tecken på att rörelsen är åt rätt håll - uppåt.Crop condition för sojabönor låg oförändrat på höga 72 % good/excellent i måndagens rapport.USDA höjer produktionen i USA pga högre yield från 104 till 106.50 ton. Även Brasiliens produktion höjs med 3 mt till 94 mt. På global basis höjs produktionen från 304.7 till 311.1 mt.Utgående balans höjs med 4.6 mt från 85.6 till 90.2. Högre lager väntas i stort sett i alla länder. FAO/AMIS går ännu längre och höjer utgående lager med 11 mt till 42 mt.USDA skriver att de sänkt det genomsnittliga priset som bonden i USA får betalt till mellan 9 och 11 dollar per bushel.Novemberkontraktet på raps har bildat en teknisk triangelformation i kursdiagrammet, som bröts på nedsidan i veckan. Det är en stark säljsignal.FranceAgriMer, som rapporterade i tisdags höjde estimatet för Frankrikes skörd av raps från 5.53 mt till 5.57 mt (förra året 4.37 mt).Strategie Grains höjer sitt estimat för EU:s produktion av raps 2014/15 med 300 000 ton till rekordhöga 23.2 mt.Ökningen är ett resultat av årets gynnsamma odlingsförhållanden med rapporter från fält som bekräftar en mycket god avkastning under senare delen av sommaren.Jag tror att priset fallet till 300 euro i första hand.Potatispriset vände upp i fredags och bröt trenden för den fallande pristrenden. Från 6 euro per deciton avancerade priset till 6.50 i fredags.Det är ett tydligt tecken på att vi förmodligen sett botten på priset för den här gången. Motstånd finns på 8 euro.Lean hogs decemberkontrakt steg initialt under veckan, men vände sedan nedåt under torsdagen och föll ganska kraftigt under fredagen. Det är troligt att rekylen fortsätter nedåt de kommande veckorna.Oktoberkontraktet på EUREX Hogs ligger kvar på samma pris som förra veckan, 1.60 euro per Kg.Alla priskurvor pekar brant nedåt (Fonterra, EUREX, USDA WMP). SMP-terminerna på Eurex rekylerade uppåt något, medan smörpriset fortsatte falla.Terminspriserna för mjölkråvara basis SMP och smör i kronor per kilo är för kortare löptider något högre, vilket till stor del beror på att kronan har sjunkit mot euron sedan förra veckan.Priset på socker fortsatte falla i veckan. Kontraktet för leverans i mars nästa år föll ner till 16.32 cent och passerade därmed rakt igenom det tekniska stödet på 16.60 från den botten som noterades i början av året.Den uppåtgående trenden från tidigt 00-tal bröts i veckan som gick. Det, om något, är ett tecken på att "råvaruboomen" är över.