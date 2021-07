Rapport påverkade marknaden

Samtidigt är det allt tydligare att efterfrågan på majs, vete och sojabönor på lång sikt är på väg kraftigt uppåt pga växande välstånd i Kina, Indonesien, Indien och Brasilien. Ingen jordbruksprodukt sjönk i pris i veckan som gick. Till och med euron stärktes mot kronor.



Vete

Nedan ser vi hur sådden av höstvete utvecklar sig i år i USA jämfört med de senaste åren, enligt USDA:s Crop Progress Reports. I veckan tog sig noteringen upp till 90 procent klart, från 85 procent förra veckan. Det väntas frost i USA:s för vete relevanta områden i veckan som kommer, så nu är det kört.





Spekulanterna har köpt tillbaka tidigare sålda terminer. Det förklarar en del av den hetsiga uppgången för vetepriset i USA - framförallt i jämförelse med "spekulationsfattiga" Matif. Vi har förvisso certifikat på Matifvete - de enda av råvaruinstrumenten i världen som går på Matif-vete, men även om det är några hundra miljoner kronor i våra vetecertifikat, så är det ett intet mot vad som går till Chicago.

Det vi ser nu är den short covering-effekt vi talat om tidigare. Latenta köpare blir riktiga köpare.

Vetepriset i Chicago fortsatte upp, +4 procent (förra veckan +8 procent) på veckan, och utklassade därmed Matif-vetet, som bara steg med +1 procent (+4 procent). Vi ser att Chicago drar ifrån Matif.

Matif är mycket billigare än Chicago och det ser vi också i hur vetet i USA inte varit så populärt bland fysiska köpare.



Om vi blickar lite längre, till nästa skörd, så kan vi titta på november-kontraktet för nästa år, CAX0 som den heter i Bloomberg-systemet. 144 euro betalas för nästa års skörd av franskt "European Milling Wheat No 2".

När jag är ute och talar om prissäkring, kommer frågan upp, oftast, vad man kan TJÄNA pengar på. Även om jag talar mest om försäkringsmomentet i prissäkring, så finns det en vinst i det också. Terminspris bestäms av Spotpris + lagringskostnad + räntekostnad - nytta av råvaran nu. Lagringskostnad kan vara ganska hög, i synnerhet på marginalen, som nu. Det gör att de (bönder) som inte har en lagringskostnad för vete som ska levereras om fem år kan stoppa terminspremien i fickan som ren vinst. Handelsbankens indikativa köpkurser för terminer med Matif som referens är just nu:





Den som vill sälja t ex november 2013, ref Matif får alltså ett fast pris om 1782 kronor per ton! (Indikativt). När terminen förfaller, köper man tillbaka den av oss. Och säljer sin fysiska spannmål. Oftast ligger det priset 10 procent under Matif. Det du netto får ut är alltså ca 1782 - 10 procent för vete av brödvete-kvalitet du skördar år 2013. Men som sagt - pga terminspremien, som du inte har som kostnad som odlare, väldigt attraktivt.



Om du som producent vill handla på dessa priser, så måste du bli kund i Handelsbanken, dvs skaffa ett Ramavtal för Råvaruhandel och en depå i banken. Eventuellt får du ställa säkerheter, men det beror på den kreditbedömning som görs.



Majs

Någonting tycks ha tagit knäcken på prisuppgången från september. Vi har nu 407 cent per bushel i pris. Vomitoxinskräcken har kommit och kanske lagt sig till viss del. Det odlas mindre majs i Sydamerika, eftersom sojabönor är värt mer. Det som ändå spelar roll är efterfrågan framförallt i USA, och den är inte riktigt där.

Tekniskt har trenden uppåt nått fram till säljintressen, som var väntade på 400 cent-nivån och däromkring eftersom flera bottnar tidigare funnits där. De som köpte på de bottnarna har nu en chans att komma ut på samma pris.

450 cent känns uteslutet i dagens situation.



Raps

Rapsfröet är av allt att döma på väg mot 290. Skulle priset gå högre än så, ja, då har vi ingen gräns förrän vid 330. Jag har ofta sagt att 330 är den nivå som gäller. Det är för odlaren en god och lämplig nivå att hoppas på att få sälja på.



Sojabönor

Vi tror på högre priser på sojabönor, som bekant. I veckan noterades tremåndershögsta. Efterfrågan från Kina, världens största importör, ökar. Exporten från USA steg med 6.1 procent i veckan till 1.35 miljoner ton, varav 0.72 miljoner ton till Kina. Kinas hjord av grisar beräknas uppgå till 485 miljoner grisar under 2010, en ökning med 4.8 procent enligt USDA. Man kan notera att det är fem gånger så många djur som USA har.

Samtidigt är det bara två månader till dess Sydamerikanska bönor är färdigodlade, ca 110 miljoner ton totalt. Brasiliens skörd beräknas bli 63 mt från 22.7 miljoner ha med en avkastning på 2.78 ton / ha. Förra året var det 2.64 ton / ha.



Den största ökningen har skett i de södra delarna Parana och Rio Grande do Sul, där bönder bytt ut majs med sojabönor.

November är den huvudsakliga månaden för sådd i Brasilien och sådden är slut när december är slut. Det finns snabbväxande sorter. I år är 25 procent av sådden i Mato Grosso av den snabbväxande sorten (10 procent förra året). Snabbväxande sorter har högre skörd per hektar och i och med att de mognar snabbare är de mindre utsatta för rostangrepp och kan lättare följas av en andra skörd (safrinha), som t ex majs eller bomull, som drar nytta av kvävefixeringen eftersom majs och bomull båda är kvävekrävande växter.

Normalt är skörd i Brasilien under mars, april och maj, men med snabbväxande sorter kan det vara ännu tidigare. Argentina börjar skörda i april.

Nedan ser vi crop progress för sojabönsskörden i USA. I veckan tog sojabönorna ett jättekliv upp från 75 procent färdigt till 89 procent färdigt.





Tekniskt ser vi att 1050 cent är ett motstånd. Om jag var "bullish" sojabönor så skulle jag vilja testa det. Kanske är det mot 11 dollar vi skall gå. Kinas, Indonesiens och Indiens efterfrågan på proteiner kommer att öka. Mer Tandoori Chicken, och för det krävs sojabönor. Den huvudsakliga frågan är hur mycket mer sojabönor som Brasilien kan producera och till vilken kostnad. Liksom i så många råvaror blir USA allt mindre intressant. Torbjörn Iwarson