Raketfart på börserna

Septemberterminen för vete på Matifbörsen har varit uppe på över 204 euro per ton i dagarna. För en vecka sedan låg priset strax över 182 euro per ton. I skrivande stund verkar det dock som rallyt har börjat lugna sig och priset ligger lite över 200 euro per ton.

Väderoro

Förväntade sänkningar

Betryggande skörd

Vetepriset på Matif hänger ihop med en stark utveckling av vete- och framför allt majspriset på Chicagobörsen.Mycket av prisökningen beror på oro för vädrets påverkan av grödorna i olika delar av världen. Det amerikanska jordbruksdepartementet har också satt USA:s uppskattade lager av majs och sojabönor till en nivå som var lägre än marknadens förväntningar. För vetet är situationen den omvända, men grödans pris hängde ändå med upp.Augustiterminen på raps har varit uppe på över 400 euro per ton. Rapsen får stöd av den generella uppgången. Frankrike har rapporterat förväntade sänkningar av rapsskörden efter värme och torka, enligt Agromarkets. Även den kanadensiska rapsen har det torrt.De fysiska priserna i Sverige verkar inte ha hängt med börsrallyt.Förra veckans rapport från International Grains Council tyder ändå på en betryggande skörd av spannmål i världen än så länge. Den totala spannmålsskörden uppskattas till 1966 miljoner ton och uppskattningen för 2014-2015 ligger på 2011 miljoner ton. Både utgående lager och skörd av vete sänktes med 4 miljoner ton till 196 respektive 711 miljoner ton, framför allt på grund av sänkta förväntningar på skördarna i EU, Indien och Australien. I Europa väntas lägre skördar i Spanien, delar av Frankrike, Tyskland och Polen.