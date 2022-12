Rådjursparasit etablerad i Sverige

Det handlar om en parasitfluga som sprutar in larver i nosen på rådjur som sedan lever med hjälp av rådjuret.

Har angripit människor

Ger halsirritation

I Sverige finns sedan tidigare renens respektive älgens nässtyng. I Europa har rådjurets nässtyng tidigare konstaterats, närmast i Danmark, men nu har flugan även etablerats i Sverige.Honflugan söker sig vanligen till sitt normala värddjur, men det finns exempel på att den tagit fel och till exempel angripit hund eller människa. Fall av älgens nässtyng har exempelvis påvisats hos människa i Norge, Finland och Sverige.Rådjurets nässtyng upptäcktes första gången 2012 i Sverige. Nyligen artbestämde SVA på två trafikdödade rådjur från Skåne. Flugan tycks därmed vara etablerad i vårt land."Det här visar att den är etablerad i södra Sverige. Under rådjursjakten kommer vi att leta efter parasiten på djur vi får in. Under den tidsperioden är det larver i första levnadsstadiet, men de är då väldigt små", säger forskare Jan Chirico, SVA i ett pressmeddelande.Nässtyngflugor har inga naturliga fiender. Till renar ges däremot avmaskningsmedel mot styngflugor. En enda nässtynghona kan producera 500 larver. När många larver utvecklas i svalget kan de innebära halsirritation och svårigheter att äta."De tre första larvstadierna utvecklas i bakre delen av rådjurets svalg. Gravida flughonor sprutar en vätskedroppe med levande mikroskopiska larver in i nosen eller munnen på rådjuret under sensommaren, där de fäster sig i slemhinnan i svalget. Under vinter och vår utvecklas larvstadierna och färdiga larver, över 2 cm långa, släpper taget om slemhinnan från maj och framåt. Larverna kryper, eller hostas ut, och förpuppas på marken för att utvecklas till en vuxen fluga. I och med att den övervintrar i värddjuret är flugan väl anpassad till vårt väder och klimat", berättar Jan Chirico.