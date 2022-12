Rådjurskid klipps ihjäl av slåttermaskiner

Henrik Arnesson, lantbrukare och ansvarig för viltfrågor vid LRF Halland, berättar att han eller någon kollega – varje säsong – kör över och dödar ett kid som försöker gömma sig.

Sover i vegetationen

25 procent av kiden dödas

– Ser man det inte så åker det in i maskinen och dör då ganska omgående. Det blir ju bitar av det oftast, säger han. Man jobbar med att djuren ska ha det så bra som möjligt, så det känns inte bra., säger han till P4 Halland.Kiden som föds i maj och juni ligger och sover i vegetationen där det är svalt och som ger visst skydd mot räv och andra rovdjur.– Alla som skördar gräs känner till det så det är ju ett problem, säger Henrik Arnesson.Slåttertraktorerna kör ofta snabbt och förarna hinner inte uppmärksamma till exempel ett kid som klipps sönder under aggregatet.Om rester av kadaver kommer in i vallen kan det leda till att botulism sprids – en dödlig smitta som dödar kor och hästar.En studie från början av 2000-talet som gjordes i Södermanland visade att så mycket som hela 25 procent av kiden dör varje år på grund av slåttern. Dessvärre finns det ingen färskare statistik.Det finns inte heller någon bra lösning på problemet. Men Henrik Arnesson brukar sätta upp skrämmor intill åkern före slåttern.