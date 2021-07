Rådgivare larmar: höstveteskördarna planar ut

UDDEVALLA ATL

- De här frågorna är något alla samlat i branschen bör ta tag i, säger Björn Roland, rådgivare på Hushållningssällskapet i Skaraborg som studerat skördeutvecklingen.

Han presenterade sina resultat på SLU:s växtodlingskonferens i Uddevalla i torsdags.



Från att ha ökat med 100 kilo per hektar och år i genomsnitt från 1960- till 1990-talet har avkastningsutvecklingen för höstvete stagnerat. De senaste 15 åren har skördarna bara ökat med i genomsnitt 20 kilo per hektar och år, trots att både sort- och teknikutvecklingen har gått framåt.



- Vi har fått nya sorter, vi har fått bättre växtskydd, Rapidsåmaskinen har kommit under den här perioden. Och vi har egentligen inte lyckats höja skörden någonting att tala om.





Ökar mer i Frankrike

Brist på fosfor

Markpackning

Tendensen är liknande i andra länder i Europa, men i till exempel Frankrike och Holland har avkastningarna ökat med 100 procent från 1965 till 2008 samtidigt som de bara har ökat med 50 procent i Sverige och Danmark.Björn Roland ger flera förslag till vad som ligger bakom de stagnerande skördarna. Avreglering av marknaden har lett till ett extensivare jordbruk med större fokus på att minska kostnaderna än på att höja avkastningen.Ensidiga växtföljder och en sämre markstatus är också bidragande orsaker. Många jordar har brist på fosfor och är i behov av kalkning. Mullhalten i jordarna sjunker och det försämrar bördigheten.- Konstant spannmålsodling, bortförsel av halm och djup plöjning sänker mullhalten på sikt. Många dräneringar börjar också bli gamla och behöver förnyas. Vi har haft regniga höstar i Västsverige och bekymmer med vatten, säger Björn Roland.En annan betydande faktor till en sämre bördighet är den ökade markpackningen som är en följd av allt tyngre maskiner, menar Björn Roland som rekommenderar att man eftersträvar en hjullast på max tre ton. Att skördarna inte har ökat beror inte på lägre kvävegivor utan tvärtom så har de ökat i höstvete de senaste 20 åren.- Det är ännu mer illavarslande och ytterligare ett tecken på att det inte är kvävet som begränsar, säger Björn Roland.Tove Nilsson