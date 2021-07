Rådgivare kritiska mot nya Sam Internet

BORGEBY ATL

- Vi är några som har försökt men gett upp, suckar Kerstin Andersson, rådgivare på Hir Malmöhus.



Hon och hennes kollegor är kritiska till Jordbruksverkets nya version av e-tjänsten Sam Internet. De menar att systemet är krångligt, outvecklat och fullt av barnsjukdomar som gör arbetet mycket tidsödande.





Ineffektivt

Många knapptryckningar

Felaktig information

Hushållningssällskapen har ett eget system för att söka stöd åt sina kunder, men från och med nästa år ska alla ansökningar om stöd göras via Jordbruksverkets eget system Sam Internet. Något som oroar rådgivarna.- Hos oss gör vi väl 30-100 ansökningar per rådgivare och då måste vi ha ett effektivt system, och tyvärr är Sam Internet inte det, säger växtodlingsrådgivaren Anders Adholm.Han har kämpat och gjort omkring 75 procent av årets ansökningar i Sam Internet. Han tycker att det verkar lovande och tror att det kan bli något bra av det så småningom.- Vi hoppas att det blir ett effektivt system i framtiden, men i dag är det inte det. Det känns som de sjösätter systemet innan det är klart, säger han.På Hir Malmöhus gör man i år omkring 700 ansökningar åt kunder som inte själva vill eller kan göra det.- Tar det en till två timmar extra per ansökning så kan man själv räkna ut hur mycket tid det blir, säger Anders Adholm.Huvudkritiken riktas mot Sam Internets kartmodul där alla block, skiften och andra gränser ska ritas ut.Det behövs väldigt många knapptryckningar för att utföra en uppgift och blockdatabasen är inte uppdaterad med de senaste uppgifterna trots att Jordbruksverket nyligen gjort en omfattande blockinventering.- I stället vill Jordbruksverket att vi ska göra om jobbet och rita samma gränser som de redan har korrigerat, säger Anders Adholm.Henrik Stadig på Hushållningssällskapet i Skaraborg sköter mycket av kontakten med Jordbruksverket. Han vet att personalen där jobbar hårt för att få till systemet men förvånas ändå över att man lanserar en så ofärdig produkt.Bland det allvarligaste anser han vara att användaren ibland uppmanas att söka gårdsstöd för områden som inte är godkända för gårdsstöd.- Sam Internet säger att du ska söka för det där skiftet fast du inte får. Det är ju minst sagt irriterande.- Det kan ju bli jättestora sanktioner om det skulle bli fel men jag förutsätter att Jordbruksverket kommer att hantera detta på ett välvilligt sätt för de som eventuellt har gjort fel. Hans Dahlgren