Räddningsarbetet i raserat grisstall fortsätter

I arbetet deltar 30-talet personer. Enligt Maskinbladet.dk kommer förmodligen flertalet grisar att överleva eftersom det nedfallna taket nu vilar på båskanterna.



Räddningsledaren Peder Mejlvang säger till nättidningen att han inte vill skicka in sin personal i byggnaden innan den är ordentligt säkrad. Men grisarna uppges må under omständigheterna bra, även om de är hungriga vid det här laget.



Den aktuella stallbyggnaden var omkring 10 år gammal. Taket rasade samman under trycket av ett en meter tjockt snötäcke natten till torsdag. ATL.nu