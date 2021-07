Räddade 160 djur - Jenna årets hjältedjur

Det rapporterar Norrbottens-Kuriren och TT.

För Norrbottens-Kuriren berättar hundens ägare Lisette Malm, från södra Orrbyn utanför Boden, att hon en natt i mitten av januari i år väcktes av ett intensivt skällande utanför huset. Det var minus 30 grader kallt.



Först trodde hon det var grannhunden. Plötsligt såg hon att dörren var öppen och kom att tänka på sin egen hund Jenna.

Hon beredde sig underligt, och ville inte gå in till matte trots kylan.



Plötsligt när Lisette Malm försökte få in sin "olydiga" hund i huset, upptäckte hon ett konstigt sken och svart rök från lagården.



Med hjälp lantbrukare, grannar och anställda kunde 160 djur räddas. Totalt blev 80 djur offer för branden.

Men det var Jennas insats som gjorde att största delen av besättningen kunde räddas.



Första advent får Lisette Malm och dottern Malin ta emot priset, ett stipendium om 25 000 kronor. Prisutdelningen sker i Globen under Stockholm international horseshow.

Utmärkelsen årets hjältedjur har instiftats i år av försäkringsbolaget Agria i samarbete med djurskyddsorganisationen Manimalis.



Det är tidningen Norrbottens-Kuriren som nominerade Jenna till priset.

Hundratalet hjältedjur från hela landet deltog i tävlingen. I juryn som utsåg Jenna fanns representanter för LRF och Svenska jägarförbundet. ATL.nu