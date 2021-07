Råd om djursjukdomar

Det har hittats afrikansk svinpest i Ryssland och Mul- och klövsjuka i Bulgarien. För att Sverige ska slippa få in sjukdomarna har nu SVA utfärdat råd till svenskar som reser utomlands.

Råden är följande:

1. När man varit i kontakt med djur i ett annat land där mul- och klövsjuka förekommer bör man vänta fem dygn innan man går in i en svensk djurbesättning.

2. När man varit i kontakt med djur i ett annat land där mul- och klövsjuka inte förekommer bör man vänta två dygn innan man går in i en svensk djurbesättning.

3. Har man träffat sjuka djur i ett annat land bör man rådfråga veterinära myndigheter innan man går in i en svensk djurbesättning. Kläder och skor som använts i annat land ska vara rengjorda innan de används där de kan komma i direkt eller indirekt (till exempel via mark) kontakt med djur i Sverige.

4. Ta inte med produkter som kommer från djur hem från utlandet, om du inte kontrollerat att detta är tillåtet.ATL.nu