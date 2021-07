Q-feber på 29 gårdar i Sverige

Kontrollerna har föranletts av det stora sjukdomsutbrottet i Holland. Där pågår masslakt av 1?000-tals får och getter då myndigheterna funnit Q-feberbakterier i hundratals besättningar.



Sjukdomsutbrottet har pågått under två års tid. 3?500 människor har drabbats av sjukdomen som är en zoonos, det vill säga att den smittar från djur till människa.



Under 2008 och 2009 provtog SVA tankmjölk i 1?590 svenska besättningar och i 127 av dessa påvisades antikroppar mot Q-feber. När SVA under förra året gick vidare och tog prover på 41 frivilliga gårdar som visat sig ha antikroppar fann man att 29 av dem också hade själva bakterierna i mjölktanken.

Vanligast är sjukdomen i det så kallade mjölkbältet där det finns flest kor.



- Det är en ganska stor regional skillnad. Det är mest positiva besättningar i Skåne, Halland och på Gotland, säger Erika Chenais, epidemiolog på SVA.



Det kan vara svårt att upptäcka att djuren är sjuka eftersom de inte behöver

ha några sjukdomssymptom trots att de bär på bakterien. Man vet inte heller hur länge djuren kan bära bakterien. Det kan röra sig om månader eller år, enligt Erika Chenais.



Sjukdomen leder bland annat till reproduktionsproblem hos djuren.

- De kan abortera, det kan vara svårt att få dem dräktiga, kalvarna kan vara dödfödda och liknande.



Människor som kommer i kontakt med sjuka djur löper risk att smittas. Precis som djuren kan människor vara smittade utan att visa symptom. Blir man sjuk får man ofta influensaliknande symptom, men även lunginflammation och i sällsynta fall hjärtklaffssjukdom förekommer.



I år ska SVA även undersöka förekomsten av Q-feber hos svenska får och getter Tove Nilsson